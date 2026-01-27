Эстония пытается ограничить российское судоходство на Балтике

Срочная новость.
Власти Эстонии предпринимают попытки ограничить российское судоходство в акватории Балтийского моря. По данным посольства РФ, такими действиями Таллин нарушает нормы Конвенции ООН по морскому праву, ограничивая право России на свободное мореплавание.
В дипломатическом представительстве также подчеркнули, что применение силы в отношении российских моряков является недопустимым, пишет РИА Новости.
