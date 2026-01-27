Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония пытается ограничить российское судоходство на Балтике

Власти Эстонии предпринимают попытки ограничить российское судоходство в акватории Балтийского моря. По данным посольства РФ, такими действиями Таллин нарушает нормы Конвенции ООН по морскому праву, ограничивая право России на свободное мореплавание.

Срочная новость.

Власти Эстонии предпринимают попытки ограничить российское судоходство в акватории Балтийского моря. По данным посольства РФ, такими действиями Таллин нарушает нормы Конвенции ООН по морскому праву, ограничивая право России на свободное мореплавание.

В дипломатическом представительстве также подчеркнули, что применение силы в отношении российских моряков является недопустимым, пишет РИА Новости.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше