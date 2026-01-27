В Магнитогорске из-за мороза вторую школьную смену частично перевели на дистант

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за мороза вторую школьную смену частично перевели на дистант, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи с погодными условиями 27 января занятия в 1−9 классах во вторую смену проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — сообщают власти.
Утром аналогичное решение принималось и по первой смене.
Напомним, в Трехгорном, Карталинском и Аргаяшском округах во вторник по той же причине отменены уроки для всех учащихся.