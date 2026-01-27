Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске из-за мороза вторую школьную смену частично перевели на дистант

Утром аналогичное решение принималось и по первой смене.

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за мороза вторую школьную смену частично перевели на дистант, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с погодными условиями 27 января занятия в 1−9 классах во вторую смену проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — сообщают власти.

Утром аналогичное решение принималось и по первой смене.

Напомним, в Трехгорном, Карталинском и Аргаяшском округах во вторник по той же причине отменены уроки для всех учащихся.