Снежный барс разорвал лицо туристке в Китае

Снежный барс напала на туристку, которая отдыхала на горнолыжном курорте в провинции Синьцзян в Китае, женщина возвращалась в свой отель после катания, когда большая кошка набросилась на нее и разорвала лицо, материал из Daily Star перевел aif.ru.
На камерах видно, как животное заметило туристку, набросилось и стало терзать ее лицо. По предварительным данным, женщина увидела снежного барса, хотела сфотографировать его, однако животное было далеко, туристка подошла к нему на расстояние трех метров, после чего произошло нападение.
«От удара она мгновенно упала на землю, но, к счастью, шлем предотвратил более серьёзные травмы. Лыжный инструктор вмешался и отпугнул существо лыжными палками. Раненую женщину срочно доставили в Народную больницу округа Фуюнь», — говорится в материале.
По данным Бюро лесного и пастбищного хозяйства округа Фуюнь, женщина находится в стабильном состоянии.
Власти заявляют, что после инцидента были усилены меры безопасности в округе, кроме того, со всеми туристами проводится просветительская работа. Отдыхающим и местным жителям было рекомендовано держаться на безопасном расстоянии от диких животных и сообщать полиции о любых встречах с ними.
