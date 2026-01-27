Ричмонд
Снежный барс разорвал лицо туристке в Китае

Снежный барс напал на туристку во время катания на лыжах в Китае, животное разорвало ей лицо.

Снежный барс напала на туристку, которая отдыхала на горнолыжном курорте в провинции Синьцзян в Китае, женщина возвращалась в свой отель после катания, когда большая кошка набросилась на нее и разорвала лицо, материал из Daily Star перевел aif.ru.

На камерах видно, как животное заметило туристку, набросилось и стало терзать ее лицо. По предварительным данным, женщина увидела снежного барса, хотела сфотографировать его, однако животное было далеко, туристка подошла к нему на расстояние трех метров, после чего произошло нападение.

«От удара она мгновенно упала на землю, но, к счастью, шлем предотвратил более серьёзные травмы. Лыжный инструктор вмешался и отпугнул существо лыжными палками. Раненую женщину срочно доставили в Народную больницу округа Фуюнь», — говорится в материале.

По данным Бюро лесного и пастбищного хозяйства округа Фуюнь, женщина находится в стабильном состоянии.

Власти заявляют, что после инцидента были усилены меры безопасности в округе, кроме того, со всеми туристами проводится просветительская работа. Отдыхающим и местным жителям было рекомендовано держаться на безопасном расстоянии от диких животных и сообщать полиции о любых встречах с ними.

Ранее толпа туристов из Британии пыталась задушить полотенцем отца троих детей из РФ в Египте.