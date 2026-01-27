Участник СВО из Татарстана притворился мертвым на поле боя и выжил

Участник спецоперации из Татарстана притворился мертвым на поле боя и выжил. Об этом он рассказал изданию Tatar-inform.
По его словам, в ходе штурма подразделение военного понесло потери. Солдат рассказал, что он оказал первую помощь раненым, организовал их эвакуацию в тыл, после чего остался на позиции для прикрытия обхода сослуживцев. В дальнейшем он осознал, что оказался там один и находится под наблюдением украинских беспилотников.
В сложившейся ситуации боец решил притвориться погибшим, чтобы не привлекать внимание противника. Это позволило ему избежать удара беспилотников и огня украинского снайпера. Позже российские подразделения восстановили контроль над позицией, на которой произошёл описанный эпизод.
— Один из тридцати я пришел целый, — отметил боец в беседе с изданием.
О другом необычном случае в зоне специальной военной операции рассказали в Минобороны РФ. Инцидент произошел во время освобождения Красноармейска. Разведчик Вооруженных сил России Мустафа Гагиев пнул в опорный пункт украинской армии гранату, брошенную в него вражеским бойцом. Сразу после началась перестрелка, в ходе которой противник был ликвидирован.