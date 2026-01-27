Участник СВО из Татарстана притворился мертвым на поле боя и выжил

По его словам, в ходе штурма подразделение военного понесло потери. Солдат рассказал, что он оказал первую помощь раненым, организовал их эвакуацию в тыл, после чего остался на позиции для прикрытия обхода сослуживцев. В дальнейшем он осознал, что оказался там один и находится под наблюдением украинских беспилотников.