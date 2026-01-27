Аэропорт Шереметьево до полудня приостановил приём самолётов из-за снежной бури

В связи с закрытием на прилёт авиакомпании вносят изменения в расписание рейсов. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальный статус вылетов и прилетов через контакт-центры авиакомпаний, а также по официальным каналам аэропорта. В Шереметьево отметили, что информация будет обновляться по мере поступления новых данных.
Как уже сообщал Life.ru, в Москве 27−28 января ожидается резкое ухудшение погоды с сильным снегопадом и метелью. За два дня в столице может выпасть 10−15 см снега, но в середине недели осадки должны ослабнуть.
