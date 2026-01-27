Набор для борща в Самаре является одним из самых дешевых в России в 2026 году

Самый дорогой продукт в самарском борще — это курица, на нее нужно 88,5 рублей. Чуть больше 15 рублей уйдет на картофель, около шести рублей — на капусту. Больше 16 рублей нужно будет на сметану для борща. Также в борщевой набор включили лук, морковь, чеснок и хлеб.