Набор для борща в Самаре является одним из самых дешевых в России в 2026 году

В России подсчитали «индекс борща» за первый квартал 2026 года. В Самаре он является одним из самых низких, меньше он только в Санкт-Петербурге.
По данным составителей индекса, на приготовление четырех порций борща в Самаре нужно всего 154 рубля и 17 копеек. В среднем по России эта сумма составляет чуть больше 218 рублей.
Самый дорогой продукт в самарском борще — это курица, на нее нужно 88,5 рублей. Чуть больше 15 рублей уйдет на картофель, около шести рублей — на капусту. Больше 16 рублей нужно будет на сметану для борща. Также в борщевой набор включили лук, морковь, чеснок и хлеб.
По сравнению с предыдущими периодами индекс борща в Самаре снизился. В четвертом квартале 2025 года на борщ для семьи из четырех человек нужно было чуть больше 158 рублей, а в третьем — примерно 188 рублей.