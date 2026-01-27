Ричмонд
Пермяки ежедневно отдают мошенникам от 5 до 30 миллионов рублей

Об этом рассказал замначальника городского УМВД России.

Источник: Комсомольская правда

Каждый день жители Перми переводят мошенникам от 5 до 30 миллионов рублей. Такую пугающую цифру назвал замначальника городского УМВД России — начальник РЛС Сергей Шевченко.

В понедельник, 26 января, в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» в городском Управлении МВД прошла интеллектуально-интерактивная игра «Будущий профессионал МВД». В ней приняли участие студенты трех учебных заведений, а одним из жюри стал сотрудник «Комсомольской правды» — Пермь.

Перед началом игр к студентам и совсем юным курсантам, которые собрались в актовом зале, обратился замначальника городского УМВД России Сергей Шевченко. Он рассказал о преимуществах службы во внутренних органах, льготах, поддержке, которое оказывает государство, а также о важности слжубы, особенно сейчас.

— Может быть, вы не везде в новостях это читаете, но я вам могу сказать, как руководитель, что в Перми ежедневно переводят мошенникам порядка 5−30 миллионов рублей. Поэтому, чтобы пресекать данные преступления, служба в органах внутренних дел очень важна, — сказал Сергей Шевченко.