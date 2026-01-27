Дом у набережной Тюмени, где останавливался Менделеев, превратится в офис

Здание расположено недалеко от набережной.
В Тюмени реставрируют дом на Пристанской, где останавливался ученый Дмитрий Менделеев. В здании разместят офисные помещения, рассказали URA.RU в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.
«Комитетом согласована проектная документация на проведение работ по сохранению (реставрации и приспособлению) указанного объекта. Согласно принятым проектным решениям, предусмотрено приспособление здания для современного использования в качестве административного объекта с размещением в интерьерах офисных помещений», — рассказали корреспонденту агентства в комитете.
По решению суда ремонт должен занять не более 2,7 лет. Здание ж/д станции «Тура» находится у набережной. Здесь в 1899 году останавливался химик Менделеев, а в 1917 года сюда поездом доставили царскую семью для пересылки в Тобольск.