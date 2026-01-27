Аэропорт Шереметьево закрыт из-за снегопадов

Аэропорт «Шереметьево» приостановил прием самолетов. Срочная мера была принята из-за неблагоприятных метеоусловий. Ограничения на прилет действуют с 9:00 до 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.