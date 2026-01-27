Ушел из жизни ветеран войны Александр Еремин в Волгограде

Суровые годы войны стали настоящим испытанием. В 15 лет Александр, несмотря на свой возраст, в одиночку переправлял баркас через Волгу. Он выполнял жизненно важные задачи, перевозя раненых и боеприпасы. Во время одной из таких операций Александр получил ранение, но это не сломило его дух. За свою доблесть он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и другими почетными наградами.