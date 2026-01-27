Ушел из жизни ветеран войны Александр Еремин в Волгограде

В Волгограде на 99-м году жизни скончался Александр Еремин, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны и председатель ассоциации «Дети военного Сталинграда» Ворошиловского района. Александр Еремин принадлежал к потомственной династии речников, его жизнь тесно связана с Волгой и историей города-героя.
Трудовой путь Александра начался рано, в 1941 году, когда ему было всего 14 лет. Он совмещал учебу в школе с вечерними курсами судоходства в Сталинграде. Уже в марте 1942 года, получив диплом, юный Александр встал за штурвал судна вместе с отцом, став помощником капитана.
Суровые годы войны стали настоящим испытанием. В 15 лет Александр, несмотря на свой возраст, в одиночку переправлял баркас через Волгу. Он выполнял жизненно важные задачи, перевозя раненых и боеприпасы. Во время одной из таких операций Александр получил ранение, но это не сломило его дух. За свою доблесть он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и другими почетными наградами.
После войны Александр продолжил свою речную карьеру в Сталинградском пароходстве. До последних дней оставался активным членом Ворошиловского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Он делился своим бесценным опытом и мудростью с окружающими.
Администрация Ворошиловского района Волгограда выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Еремина.