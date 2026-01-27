Жители Омской области смогут получать средства реабилитации через МФЦ

С 26 января 2026 года инвалиды и их законные представители получили возможность подавать заявления на обеспечение техсредствами реабилитации не только в центры соцобслуживания. Теперь это можно сделать и в МФЦ. Новость сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области.
Региональный перечень ТСР включает 20 видов изделий. К ним относятся специальные кровати, бытовые подъемники, раздвижные пандусы, средства для обустройства санитарных комнат и другие приспособления, помогающие в быту людям с нарушениями слуха, зрения и маломобильным гражданам.
В 2025 году для 2,6 тысячи людям с инвалидностью закупили 4,8 тысячи единиц технических средств реабилитации из регионального перечня. Среди получателей были 54 участника СВО. Еще 152 человека самостоятельно купили необходимые изделия и получили компенсацию затрат. На 2026 год министерству выделили 50,9 млн рублей для обеспечения местных жителей ТСР.
