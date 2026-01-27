Жители Омской области смогут получать средства реабилитации через МФЦ

С 26 января 2026 года инвалиды и их законные представители получили возможность подавать заявления на обеспечение техсредствами реабилитации не только в центры соцобслуживания. Теперь это можно сделать и в МФЦ. Новость сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области.