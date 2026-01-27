Ричмонд
«Шкода» сбила в Уфе 9-летнюю девочку

В Уфе Skoda Octavia сбила 9-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 26 января, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

На улице Набережная реки Уфы, напротив дома № 19, 40-летний водитель Skoda Octavia сбил 9-летнюю девочку, которая переходил проезжую часть в неположенном месте для этого месте. В результате школьница получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Начато административное расследование.

ГАИ обратилась к родителям с призывом: отпуская ребенка на прогулку, обязательно напоминать ему элементарные правила безопасности, указывать на расположение ближайших пешеходных переходов и объяснять, какие участки местности могут быть опасны.

