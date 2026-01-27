Ричмонд
В Уфе на опасном перекрестке замерзли светофоры

Это привело к затруднениям на данном участке дороги.

В Уфе на опасном и оживленном перекрёстке улиц Айской и Кирова рано утром 27 января вышли из строя светофоры. Это создало опасную ситуацию на дороге. Как пояснил «Башинформу» руководитель ЦОДД РБ Илья Крюков, инцидент со светофорами произошел из-за морозной погоды.

«Бокс перемерзает. Специалисты были на месте, светофор к 8 часам утра заработал, но ближе к 10 утра вновь вышел из строя. В настоящее время принимаются меры, чтобы система заработала. На месте находятся наши сотрудники. Также за безопасностью движения на перекрестке следят инспекторы ГАИ», — проинформировал руководитель ЦОДД.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирию ждет очередное потепление.