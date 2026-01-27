В Уфе на опасном перекрестке замерзли светофоры

«Бокс перемерзает. Специалисты были на месте, светофор к 8 часам утра заработал, но ближе к 10 утра вновь вышел из строя. В настоящее время принимаются меры, чтобы система заработала. На месте находятся наши сотрудники. Также за безопасностью движения на перекрестке следят инспекторы ГАИ», — проинформировал руководитель ЦОДД.