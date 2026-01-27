Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украину ожидает самая суровая зима за последние десять лет. Об этом он сообщил в ходе выступления в Европейском парламенте, пишет The Guardian.
Рютте подчеркнул необходимость гибкости в использовании средств ЕС для поддержки Киева. Он также призвал к скорейшему достижению мирного соглашения или долгосрочного перемирия.
В публикации указали, что удары по Харькову оставили без электричества 80% города и региона. Местные власти сообщили о повреждениях жилых домов и социальных объектов.
В Киеве с начала года произошли три массированные атаки, нарушившие энергоснабжение. Рютте подтвердил, что НАТО продолжит поставки вооружений Украине на миллиарды долларов. Однако вопрос о вступлении Украины в альянс он назвал политически сложным.
Президент России Владимир Путин отметил, что РФ просят не наносить удары по энергетической инфраструктуре, однако сам киевский режим продолжать атаковать российские объекты.