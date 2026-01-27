Володин обратился к россиянам в годовщину освобождения блокадного Ленинграда

Вячеслав Володин напомнил, что прошло 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем telegram-канале эмоциональное обращение к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Политик напомнил, что с прорыва кольца вокруг города прошло 82 года, и призвал бережно сохранять историческую правду о событиях Великой Отечественной войны.
«Освобождение Ленинграда от фашистской блокады — великий подвиг нашего народа. Мы должны делать все, чтобы быть достойным его. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живем. Жертвами стали более миллиона человек. Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны», — написал Володин в telegram-канале. По его словам, жертвы и мужество жителей осажденного города требуют ответственного отношения к исторической памяти.
Володин напомнил, что блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По его данным, жертвами стали более миллиона человек. Он подчеркнул, что горожане держали оборону в условиях голода, холода, постоянных бомбежек и артобстрелов, защищая Родину и свои семьи.
Председатель Госдумы также сослался на строки из стихотворения поэтессы, драматурга и военного журналиста Ольги Берггольц, которая пережила блокаду. Он привел фрагмент ее произведения 1941 года о жителях Ленинграда, которые не покинут баррикады и будут стоять рядом с бойцами, а дети — подносить им патроны. По словам Володина, город стал символом человеческой стойкости и несгибаемого духа.
Ранее, к годовщине прорыва блокады Ленинграда, Володин уже подчеркивал решающую роль подвига защитников города и называл сохранение исторической памяти одним из ключевых приоритетов Госдумы. По его инициативе парламент в 2025 году принял восемь законов об увековечении подвига советского народа и противодействии попыткам переписать историю, а также установил 9 августа Днем воинской славы России, связанным с окончанием Ленинградской битвы.