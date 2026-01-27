Володин обратился к россиянам в годовщину освобождения блокадного Ленинграда

«Освобождение Ленинграда от фашистской блокады — великий подвиг нашего народа. Мы должны делать все, чтобы быть достойным его. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живем. Жертвами стали более миллиона человек. Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны», — написал Володин в telegram-канале. По его словам, жертвы и мужество жителей осажденного города требуют ответственного отношения к исторической памяти.