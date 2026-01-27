Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у северных Курил

Ранее Институт сейсмологии Национальной академии наук Киргизии сообщил о землетрясении магнитудой 4,2, произошедшем в Ошской области. Подземные толчки были зафиксированы вблизи населённого пункта Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от города Ош. В ряде сёл интенсивность колебаний достигала 3−3,5 балла. По предварительным данным, пострадавших нет.