Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у северных Курил

В Тихом океане восточнее Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, угрозы цунами не было.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

По её словам, подземные толчки были зарегистрированы в 15:29 по местному времени (07:29 мск). Эпицентр находился в 239 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километра.

Сведения об ощутимости землетрясения специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.

Ранее Институт сейсмологии Национальной академии наук Киргизии сообщил о землетрясении магнитудой 4,2, произошедшем в Ошской области. Подземные толчки были зафиксированы вблизи населённого пункта Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от города Ош. В ряде сёл интенсивность колебаний достигала 3−3,5 балла. По предварительным данным, пострадавших нет.