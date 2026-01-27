Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
По её словам, подземные толчки были зарегистрированы в 15:29 по местному времени (07:29 мск). Эпицентр находился в 239 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километра.
Сведения об ощутимости землетрясения специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.
Ранее Институт сейсмологии Национальной академии наук Киргизии сообщил о землетрясении магнитудой 4,2, произошедшем в Ошской области. Подземные толчки были зафиксированы вблизи населённого пункта Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от города Ош. В ряде сёл интенсивность колебаний достигала 3−3,5 балла. По предварительным данным, пострадавших нет.