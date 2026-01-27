Пуховики с системой подогрева пошили в Беларуси по подсказке Лукашенко

Пуховики с системой подогрева пошили в Беларуси по подсказке президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил директор швейной фабрики ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили.
Куртка с подогревом является настоящей находкой для тех, кто сильно мерзнет. Отшивать подобные пуховики было решено в Бобруйске после подсказки главы государства.
— При открытии Первого национального торгового дома президент посетил наш магазин. Он спрашивал о пуховиках. Натуральный пух его не очень впечатлил, и он сказал, что нужно учиться у китайцев. Мы немедленно стали выполнять это поручение, — привел подробности директор швейной фабрики.
Пуховики с подогревом через пауэрбанк пошили в Беларуси. Фото: скриншот с видео «Первого информационного телеканала».
Он пояснил, что для включения теплого режима понадобится любой пауэрбанк, используемый для подзарядки гаджетов. Так, одно нажатие кнопки и куртка начинает греть примерно, как батарея. Создатели подчеркивают, что все безопасно. К слову, данный пуховик можно постирать в стиральной машине, главное — закрыть разъем с клапаном.
Заместитель начальника экспериментального цеха швейной фабрики Дарья Норова пояснила, что подкладка в пуховике состоит из графена. Это материал, который позволяет сохранять тепло.
— Есть специальная инструкция, чтобы показать количество нагревательных элементов, которые находятся в модели. Может быть, модель с пятью нагревательными элементами, а может быть с тремя. Все зависит от задумки, — отметила Дарья Норова.
