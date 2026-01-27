Пуховики с системой подогрева пошили в Беларуси по подсказке Лукашенко

— При открытии Первого национального торгового дома президент посетил наш магазин. Он спрашивал о пуховиках. Натуральный пух его не очень впечатлил, и он сказал, что нужно учиться у китайцев. Мы немедленно стали выполнять это поручение, — привел подробности директор швейной фабрики.