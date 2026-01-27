Улицу Борчанинова в Перми продлят по территории Центрального рынка

Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на минимущества Пермского края. В январе была утверждена новая планировка участка в районе рынка, которая предусматривает использование некоторых участков Центрального рынка для строительства и реконструкции дорог.
Также будет реконструирована уже существующая улица Борчанинова на участке от квартальной улицы до шоссе Космонавтов, за исключением перекрестка с улицей Эпроновской.
Эти проекты будут внесены в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми.