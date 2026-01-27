Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Борчанинова в Перми продлят по территории Центрального рынка

Улица Борчанинова будет продлена на участке от улицы Пушкина до квартальной улицы по территории Центрального рынка. Новый участок улицы будет двухполосным.

Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на минимущества Пермского края. В январе была утверждена новая планировка участка в районе рынка, которая предусматривает использование некоторых участков Центрального рынка для строительства и реконструкции дорог.

Также будет реконструирована уже существующая улица Борчанинова на участке от квартальной улицы до шоссе Космонавтов, за исключением перекрестка с улицей Эпроновской.

Эти проекты будут внесены в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми.