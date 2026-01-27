В Ростовской области во время непогоды поймал большую трофейную щуку

Несмотря на экстремальные погодные условия — метель, сильный мороз и гололед, о которых предупреждало МЧС, — рыбак из Ростовской области Виталий Шульга отправился на запланированную рыбалку и вернулся с впечатляющим уловом щуки. Историей своего зимнего приключения он поделился на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как отметил рыболов, поездка была намечена задолго до ухудшения погоды, и отменять ее не стали. Он с юмором назвал себя и своих товарищей «рыбанутыми» и «обезбашенными» энтузиастами, для которых запланированный «матч на льду» состоялся при любых обстоятельствах.
На водоеме рыбаков встретили сложные условия: снасти и палатки постоянно заметало снегом и сковывало льдом. Спасала возможность периодически согреться в палатке, перекусить и выпить горячего чая.
Упорство и азарт были вознаграждены. Рыболовы успешно ловили крупных щук, которых местные любители называют «веселовскими крокощуками». По словам Виталия, поклевки хищниц дарили яркие эмоции и настоящий адреналин при вываживании, ради которых, собственно, вся команда и отправилась в этот непростой зимний выезд.
