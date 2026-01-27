В Ростовской области во время непогоды поймал большую трофейную щуку

Как отметил рыболов, поездка была намечена задолго до ухудшения погоды, и отменять ее не стали. Он с юмором назвал себя и своих товарищей «рыбанутыми» и «обезбашенными» энтузиастами, для которых запланированный «матч на льду» состоялся при любых обстоятельствах.