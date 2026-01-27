Тагильчанка из известного рода сожгла машину по наводке мошенников

26 января Светлану Толстову поместили под домашний арест.
Светлана Толстова, которую обвинили в сожжении машины в Екатеринбурге, оказалась из известного тагильского рода. Ее дедушка Игорь Толстов был членом Брюссельской академии, который основал в Нижнем Тагиле крупную семейную компанию, сказал источник URA.RU. Накануне 20-летнюю Светлану отправили под домашний арест.
В девяностые Игорь Толстов учредил фирму «Упрочнение», куда трудоустроил четверых детей. Мама Светланы работала там главным бухгалтером. Позже сын Толстова учредил новое предприятие — «Антолл» и продолжил развитие семейного бизнеса. Организация занимается продажей спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Инцидент, который вменили Толстовой, произошел вечером 23 января. При задержании девушка рассказала, что стала жертвой мошенников. Они убедили ее отдать 80 тысяч рублей, а затем попросили помочь в задержании опасного преступника. Толстовой угрожали уголовным преследованием.
Ее привели на улицу Вилонова и указали на иномарку, которую нужно было сжечь. Этот процесс обманутая девушка транслировала в прямом эфире. Только после случившегося она поняла, что попалась на удочку аферистов. Настоящие правоохранители возбудили против нее дело по статье за умышленное повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
URA.RU связалось с мамой Светланы Толстовой и другими ее родственниками. На вопросы корреспондента они отвечать на стали.