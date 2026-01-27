Тагильчанка из известного рода сожгла машину по наводке мошенников

Ее привели на улицу Вилонова и указали на иномарку, которую нужно было сжечь. Этот процесс обманутая девушка транслировала в прямом эфире. Только после случившегося она поняла, что попалась на удочку аферистов. Настоящие правоохранители возбудили против нее дело по статье за умышленное повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).