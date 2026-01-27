Ричмонд
Беременная актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после съёмки тренда

Беременная вторым ребёнком актриса Наталья Бардо получила травму спины при попытке повторить популярный в социальных сетях акробатический трюк. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

Актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bardonata.

«От идеи до инвалидной коляски один переворот», — с юмором прокомментировала артистка произошедшее.

Бардо объяснила, что хотела снять видео, где мужчины помогают партнёршам сделать сальто. Её супруг, режиссёр Марюс Вайсберг, пытался отговорить жену, в том числе ссылаясь на её рост. Тогда Наталья решила попробовать трюк с сыном, но в процессе, пытаясь перевернуть мальчика, повредила спину.

В итоге по аэропорту беременная артистка передвигалась в инвалидной коляске и в споровождении сотрудника воздушной гавани.

Напомним, что Наталья Бардо и Марюс Вайсберг поженились в 2015 году, у них растёт сын. О втором малыше пара рассказала в конце 2025 года. Актриса поделилась радостной новостью с подписчиками, опубликовав трогательный видеоролик, снятый в формате небольшой постановки вместе с супругом.

