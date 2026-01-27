Беременная актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после съёмки тренда

Напомним, что Наталья Бардо и Марюс Вайсберг поженились в 2015 году, у них растёт сын. О втором малыше пара рассказала в конце 2025 года. Актриса поделилась радостной новостью с подписчиками, опубликовав трогательный видеоролик, снятый в формате небольшой постановки вместе с супругом.