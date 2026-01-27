Два жителя Братска добровольно отправятся защищать Родину в зону СВО

Два жителя Братска добровольно отправятся защищать Родину в зону специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, мужчинам вручили вещмешки со всем необходимым на первое время, спальные мешки, флаги родного города и шевроны с гербом Братска.
— Вы приняли правильное решение пойти защищать рубежи нашей Родины! Возвращайтесь обязательно с Победой и обязательно живыми! — сказал заместитель мэра Дмитрий Любенков.
В Шелехове организовали торжественные проводы мужчин к месту сбора. Добровольцы Владислав и Николай получили по паре шерстяных носков от пенсионерки Надежды Медведевой, которая вяжет их для защитников Отечества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарья стартует программа для учителей с выплатой в 1 млн рублей.