Два жителя Братска добровольно отправятся защищать Родину в зону СВО

Два жителя Братска добровольно отправятся защищать Родину в зону специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, мужчинам вручили вещмешки со всем необходимым на первое время, спальные мешки, флаги родного города и шевроны с гербом Братска.