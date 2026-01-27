Прокуратура оштрафовала на миллион газовиков за то, что тысячи домов остались без газа

Проверка показала, что компания, ответственная за газификацию, нарушила условия договоров с гражданами.
В Свердловской области по итогам прокурорской проверки оштрафована крупная газораспределительная организация за срыв сроков подключения жилых домов к газу. Решение о наложении штрафа в размере 1 миллиона рублей на АО «ГАЗЭКС» приняло управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области после вмешательства надзорного ведомства. Об этом пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что между АО “ГАЗЭКС” и жителями Свердловской области заключены договоры о подключении в рамках догазификации в установленные сроки не реализовано технологическое присоединение свыше 1,5 тыс. жилых домов на территории региона к газовым сетям», — заявили в прокуратуре.
Проверка показала, что компания, ответственная за газификацию, нарушила условия договоров с гражданами. На основании этих данных прокуратура возбудила административное дело по статье 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа и порядка подключения). После рассмотрения материалов УФАС вынесло решение о штрафе. После вмешательства надзорных органов «ГАЗЭКС» активизировал работы: к настоящему моменту газораспределительные сети доведены до границ более 1 тысячи домовладений, что позволяет приступить к их окончательному подключению.