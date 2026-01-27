Прокуратура оштрафовала на миллион газовиков за то, что тысячи домов остались без газа

Проверка показала, что компания, ответственная за газификацию, нарушила условия договоров с гражданами. На основании этих данных прокуратура возбудила административное дело по статье 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа и порядка подключения). После рассмотрения материалов УФАС вынесло решение о штрафе. После вмешательства надзорных органов «ГАЗЭКС» активизировал работы: к настоящему моменту газораспределительные сети доведены до границ более 1 тысячи домовладений, что позволяет приступить к их окончательному подключению.