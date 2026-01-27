Чтобы память не угасала: в Нижнем Новгороде поздравили жителей блокадного Ленинграда

У каждого из жителей блокадного Ленинграда своя история, но все они о стойкости духа и вере в Победу. За 872 дня фашистской блокады погибло свыше 630 тысяч человек. Зимой были сильные морозы, а еды не хватало: дети получали всего по 125 грамм хлеба в день. Единственной связью Ленинграда с Большой землей стала «Дорога жизни» — путь через Ладожское озеро. Из окруженного города удалось эвакуировать 1,7 млн. человек. Владимир Анатольевич Свердлов потерял отца в блокадном Ленинграде и уехал с семьёй в г. Шатки Горьковской области. Там его мама работала в детском доме, где заботилась об эвакуированных детях, оставшихся без родителей. Людмилу Ивановну Лебедеву во время эвакуации в Горький спасли солдаты, которые заботились о них с братом, когда мама отстала от поезда. Ленинградка Лариса Александровна Большакова в 1942 году потеряла родителей и оказалась в детском доме. Вместе с сестрой их направили в Городец, где они обрели новую семью. Семья Риммы Ивановны Ксенафонтовой в 1942 году была эвакуирована из Ленинграда в Казахстан, а два года назад в Нижний Новгород её перевезла дочь. Тамара Яковлевна Капитанова родилась в семье военного и медсестры. Её отец был направлен на службу в Ленинград, где семья и застала войну. В 1943 году Тамару Яковлевну эвакуировали в Казахстан, а позже в Горький. С семьей она воссоединилась только в 1946 году. Сейчас ветераны ведут активную работу в городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Они встречаются с молодежью, рассказывают им о героизме ленинградцев и их бессмертных подвигах.