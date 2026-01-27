Звездный десант летит в Екатеринбург на масштабное шоу, во главе — Бузова и Чеботина

«Каждый год Love Radio дарит самое светлое чувство жителям больших городов. Уже в феврале 2026 года тысячи сердец вновь будут биться в унисон с любимыми треками всей страны на грандиозном музыкальном событии», — говорится в анонсе. В этот раз хедлайнерами Big Love Show станут Ольга Бузова, Gayazovs Brothers, Люся Чеботина, Хабиб, Nyusha, 5sta Family, Леша Свик.