Звездный десант летит в Екатеринбург на масштабное шоу, во главе — Бузова и Чеботина

Люся Чеботина уже прилетала в Екатеринбург на Big Love Show в 2024 году.
Екатеринбург в начале февраля примет ежегодное музыкальное шоу Big Love Show, которое вновь соберет на одной сцене популярных исполнителей. В афише заявлены Ольга Бузова, Люся Чеботина и другие артисты, входящие в ротацию радиостанции Love Radio.
«Каждый год Love Radio дарит самое светлое чувство жителям больших городов. Уже в феврале 2026 года тысячи сердец вновь будут биться в унисон с любимыми треками всей страны на грандиозном музыкальном событии», — говорится в анонсе. В этот раз хедлайнерами Big Love Show станут Ольга Бузова, Gayazovs Brothers, Люся Чеботина, Хабиб, Nyusha, 5sta Family, Леша Свик.
В прошлом году на шоу собралось около 8000 человек. Тогда хедлайнерами стали Niletto, Artik & Asti, Клава Кока, Хабиб, MAYOT, LIRIQ, Amirchik и Filatov & Karas. Как прошло ежегодное масштабное событие — в репортаже URA.RU.