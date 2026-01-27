Португальская полиция изъяла рекордные 9 тонн кокаина на подводной лодке

Операция прошла при участии судебной полиции Португалии, военно-морских и военно-воздушных сил, а также в координации с Управлением по борьбе с наркотиками США и британским Национальным агентством по борьбе с преступностью. Полупогружное судно, прибывшее из Латинской Америки, перехватили примерно в 230 морских милях от Азорских островов в сложных погодных условиях.