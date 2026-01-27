Португальская полиция изъяла рекордные 9 тонн кокаина на подводной лодке

В Португалии полиция изъяла рекордные девять тонн кокаина у наркоторговцев. Перевозить его пытались на подлодке, которую перехватили у Азорских островов. Об этом сообщает газета The Guardian.
Операция прошла при участии судебной полиции Португалии, военно-морских и военно-воздушных сил, а также в координации с Управлением по борьбе с наркотиками США и британским Национальным агентством по борьбе с преступностью. Полупогружное судно, прибывшее из Латинской Америки, перехватили примерно в 230 морских милях от Азорских островов в сложных погодных условиях.
«Судно… перевозило 300 тюков кокаина», — говорится в заявлении португальской полиции.
На борту находились четверо мужчин. Из них — трое граждан Колумбии и один венесуэлец. Все они задержаны. Само судно в итоге затонуло, часть груза ушла на дно Атлантического океана. По оценкам местных СМИ, стоимость изъятых наркотиков может достигать сотен миллионов евро.
Тем временем американские военные продолжают борьбу с наркотрафиком на море. Так, недавно южное командование ВС США сообщало об ударе по судну в восточной части Тихого океана. То, по утверждению Пентагона, использовалось для перевозки наркотиков. В результате атаки погибли два человека.