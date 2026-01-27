Ричмонд
Толщина льда на Волге у берегов Самары увеличилась до 35 сантиметров

Самый толстый лед на Волге сформировался у берегов Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

На фоне морозов в Самарской области увеличилась толщина льда на Волге. Если в первой декаде января она была меньше нормы, то теперь лед заметно окреп.

По данным ПСС Самарской области, у берегов Самары толщина льда на Волге варьируется от 10 сантиметров в районе поляны Фрунзе до 35 сантиметров у Первомайской.

Самый толстый лед на Волге в Самарской области сформировался у берегов Тольятти, местами он достигает 40 сантиметров. А в Жигулевске на Волге асе еще фиксируют воду вместо льда.

В Сызрани толщина льда на Волге составляет от 15 до 25 сантиметров, а в Октябрьске — от 16 до 35 сантиметров.