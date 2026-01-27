В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий, сохранив принцип их повышения с учетом фактической инфляции.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
«Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий: переход с ежегодной индексации к индексации ежеквартальной с учетом темпов инфляции», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству РФ исходя из показателей инфляции в России.
«Принятие законопроекта будет способствовать повышению социальной защиты граждан старшего поколения и иных получателей пенсий, укреплению доверия граждан к пенсионной системе за счёт понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности пенсионных выплат», — добавил он.