В УГЗ Уфы объяснили, что за гул слышали жители Черниковки

Накануне в соцсетях появились сообщения о странных звуках.

Источник: Башинформ

Жители Черниковки и Иглино поздно вечером 26 января сообщили в нескольких телеграм-каналах о гуле, похожем на звук сирены, и поделились видеозаписями.

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, это были звуки железной дороги, которые усилились из-за морозной погоды. Системы оповещения не включались. Поводов для беспокойства нет.

Ранее аэропорт Уфы обратился к пассажирам с важной информацией.

