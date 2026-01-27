В УГЗ Уфы объяснили, что за гул слышали жители Черниковки

Жители Черниковки и Иглино поздно вечером 26 января сообщили в нескольких телеграм-каналах о гуле, похожем на звук сирены, и поделились видеозаписями.
Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, это были звуки железной дороги, которые усилились из-за морозной погоды. Системы оповещения не включались. Поводов для беспокойства нет.
Ранее аэропорт Уфы обратился к пассажирам с важной информацией.
