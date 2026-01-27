В Австрии школьник погиб на глазах у отца, сорвавшись с обрыва

На горнолыжном курорте Фойеркогель в Австрии погиб 14-летний школьник, он сорвался с обрыва на глазах отдыхающих и своего отца, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что отец и сын приехали в составе группы туристов из Чехии. Они отправились кататься на склон для новичков, однако мальчик не справился с управлением и сорвался со склона, он упал на груду камней.
Очевидцы рассказали, что на курорте сейчас мало снега, поэтому падение подростка было жестким.
«Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и около часа пытались реанимировать мальчика. Но, несмотря на все усилия, школьник скончался на месте», — говорится в материале.
После трагической смерти сына отец отправился в Чехию, чтобы привезти мать.
По данным издания, полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства смерти подростка.
