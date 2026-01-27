Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии школьник погиб на глазах у отца, сорвавшись с обрыва

На горнолыжном курорте в Австрии 14-летний школьник сорвался обрыва на глазах у своего отца, мальчик погиб.

На горнолыжном курорте Фойеркогель в Австрии погиб 14-летний школьник, он сорвался с обрыва на глазах отдыхающих и своего отца, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что отец и сын приехали в составе группы туристов из Чехии. Они отправились кататься на склон для новичков, однако мальчик не справился с управлением и сорвался со склона, он упал на груду камней.

Очевидцы рассказали, что на курорте сейчас мало снега, поэтому падение подростка было жестким.

«Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и около часа пытались реанимировать мальчика. Но, несмотря на все усилия, школьник скончался на месте», — говорится в материале.

После трагической смерти сына отец отправился в Чехию, чтобы привезти мать.

По данным издания, полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства смерти подростка.

Ранее снежный барс разорвал лицо туристке в Китае, женщина каталась на лыжах, заметила животное и решила его сфотографировать, но большая кошка набросилась на нее и стала терзать.