Стройка ФОКа во Владивостоке снова откладывается: ни один подрядчик не согласен на условия

К вопросу вернулись только в 2022 году, решив превратить долгострой в центр боевых искусств, пишет РБК Приморье. С этой целью с компанией «Восточный центр боевых искусств» заключили концессионное соглашение. Однако через два года Арбитражный суд Приморского края отменил его, так как концессионер не смог доказать наличие средств для реализации проекта. Вместе с ним признали недействительными и другие аналогичные соглашения.