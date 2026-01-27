Ричмонд
Стройка ФОКа во Владивостоке снова откладывается: ни один подрядчик не согласен на условия

ВЛАДИВОСТОК, 27 января, ФедералПресс. Подрядчика для достройки заброшенного физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой Пади не смогли найти в четвертый раз. Чтобы привлечь исполнителей, цену контракта увеличили с 2,2 до 3,4 млрд рублей и отодвинули сроки сдачи, но на тендер не поступило ни одной заявки.

Источник: Freepik

История этого объекта началась в 2014 году. Тогда в строящемся микрорайоне начали возводить физкультурно-оздоровительный комплекс, но уже в 2016 году стройку заморозили.

К вопросу вернулись только в 2022 году, решив превратить долгострой в центр боевых искусств, пишет РБК Приморье. С этой целью с компанией «Восточный центр боевых искусств» заключили концессионное соглашение. Однако через два года Арбитражный суд Приморского края отменил его, так как концессионер не смог доказать наличие средств для реализации проекта. Вместе с ним признали недействительными и другие аналогичные соглашения.

После отмены концессии мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что от идеи дворца единоборств отказались. Вместо этого власти решили достроить объект как обычный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Согласно проекту, здание площадью 17,7 тысяч квадратных метров должно включать ледовую арену на 800 зрителей, спортзал на 500 человек и бассейн на 150 мест. Общая единовременная вместимость комплекса могла бы составить около полутора тысяч человек.

Первый аукцион провели в марте 2025 года, но на него не поступило ни одной заявки. Тогда ориентировочная стоимость работ составляла 2,2 миллиарда рублей.

Вторая попытка состоялась в мае того же года на тех же условиях, и она также оказалась безуспешной. Хотя на этот раз одна компания подала заявку, комиссия отказалась заключать с ней контракт, поскольку потенциальный подрядчик не подтвердил необходимого опыта в роли генерального подрядчика. Последующие попытки также признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок от строительных компаний.

Последний аукцион также провалился. На это раз сумма контракта была значительно увеличена — почти на 1,2 миллиарда рублей, а сроки сдвинули с 2027 на 2029 год. По условиям тендера, подрядчику предстояло выполнить полный цикл работ с нуля: вместо корректировки старого проекта — разработать новый за 300 дней. Стоимость этапа оценили в 89,6 миллиона рублей.

Помимо проектирования, необходимо провести инженерные изыскания, обследовать конструкции, которые готовы лишь на 28%, а также расчистить территорию от мусора, скопившегося за годы простоя. Предложение не привлекло ни одного застройщика.

Ранее сообщалось, что в Снеговой Пади местный застройщик «Восточный луч» построит новую школу и детский сад, создаст благоустроенные общественные пространства.