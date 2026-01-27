В Кишиневе второй день подряд «ледяной апокалипсис»: Занятия в школах отменены, тротуары превратили в каток, люди падают и не могут встать — нас снова ждет массовое количество травмированных на льду

В Кишиневе на улице — каток.
Особенно на тротуарах и во дворах.
Ледяной дождь и морозец сделали свое дело.
Под утро было принято решение об отмене в школах Кишинева во вторник, 27 января, учебного дня.
На улице скользко.
Еще хуже, чем вчера — тротуары как стекло.
Дети снова остались дома. И это правильно.
Кишиневцы, упав на льду, ползите в сторону дороги!
Это фото сделано нашим журналистом из положения лежа.
Он шел через парк к дороге и внезапно — заскользил.
И упал — хорошо, что мягко.
Его совет: ни в коем случае не пытайтесь на льду встать, можно расшибиться.
Тихонечко ползите в сторону дороги, где уже проезжали автомобили или шли люди.
И там аккуратно вставайте.
Особое внимание!
Не упирайтесь в бордюры и не становитесь на решетки для чистки обуви грязи — почему они особенно опасны.
Но главный совет: оставайтесь дома, не надо никуда не выходить.
Движение на нескольких трассах в Молдове приостановлено из-за обледенения!
Национальная полиция сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостановлено движение по нескольким междугородним маршрутам на севере страны в следующих направлениях:
Котова-Кишинёв;
Косэуць-Кишинёв;
Бэхань-Кишинёв;
Скэень-Кишинёв;
Рышканы-Кишинёв.
Эта мера принята для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пассажиров и водителей.
Полиция рекомендует гражданам:
воздержаться от поездок и оставаться дома, за исключением случаев крайней необходимости или если это не является чрезвычайной ситуацией.
Кишинёв — сплошной каток. Фото: КП На улице скользко. Фото: КП.