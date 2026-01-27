Ричмонд
В Кишиневе второй день подряд «ледяной апокалипсис»: Занятия в школах отменены, тротуары превратили в каток, люди падают и не могут встать — нас снова ждет массовое количество травмированных на льду

Движение на нескольких трассах в Молдове приостановлено из-за обледенения.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на улице — каток.

Особенно на тротуарах и во дворах.

Ледяной дождь и морозец сделали свое дело.

Под утро было принято решение об отмене в школах Кишинева во вторник, 27 января, учебного дня.

На улице скользко.

Еще хуже, чем вчера — тротуары как стекло.

Дети снова остались дома. И это правильно.

Кишиневцы, упав на льду, ползите в сторону дороги!

Это фото сделано нашим журналистом из положения лежа.

Он шел через парк к дороге и внезапно — заскользил.

И упал — хорошо, что мягко.

Его совет: ни в коем случае не пытайтесь на льду встать, можно расшибиться.

Тихонечко ползите в сторону дороги, где уже проезжали автомобили или шли люди.

И там аккуратно вставайте.

Особое внимание!

Не упирайтесь в бордюры и не становитесь на решетки для чистки обуви грязи — почему они особенно опасны.

Но главный совет: оставайтесь дома, не надо никуда не выходить.

Движение на нескольких трассах в Молдове приостановлено из-за обледенения!

Национальная полиция сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостановлено движение по нескольким междугородним маршрутам на севере страны в следующих направлениях:

Котова-Кишинёв;

Косэуць-Кишинёв;

Бэхань-Кишинёв;

Скэень-Кишинёв;

Рышканы-Кишинёв.

Эта мера принята для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пассажиров и водителей.

Полиция рекомендует гражданам:

воздержаться от поездок и оставаться дома, за исключением случаев крайней необходимости или если это не является чрезвычайной ситуацией.

Кишинёв — сплошной каток. Фото: КП На улице скользко. Фото: КП.