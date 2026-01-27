Превышение ПДК в 2,2 раза: в уфимском воздухе обнаружили опасные вещества

Башгидрометцентр опубликовал данные о качестве атмосферного воздуха в Уфе за период с 23 по 25 января. Мониторинг показал, что если 24 января уровень загрязнения был низким, без превышений допустимых норм, то в другие дни ситуация была хуже.
23 января на посту наблюдения на улице Ульяновых, 57 были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду (в 1,6 раза) и изопропилбензолу (в 2,2 раза). 25 января на том же посту отмечено превышение по этилбензолу — в 3,6 раза. Уровень загрязнения воздуха в городе в эти дни оценивался как повышенный.
Как утверждают специалисты, сероводород в повышенных концентрациях раздражает слизистые глаз и дыхательных путей, может вызывать головную боль, а в высоких дозах токсичен для нервной системы и способен привести к отеку легких. Изопропилбензол может провоцировать головокружение и сонливость, а при длительном воздействии вредит печени, почкам и нервной системе. Этилбензол раздражает слизистые, вызывает слабость и тошноту, является потенциальным канцерогеном и при хроническом воздействии ухудшает когнитивные функции.
