Превышение ПДК в 2,2 раза: в уфимском воздухе обнаружили опасные вещества

Как утверждают специалисты, сероводород в повышенных концентрациях раздражает слизистые глаз и дыхательных путей, может вызывать головную боль, а в высоких дозах токсичен для нервной системы и способен привести к отеку легких. Изопропилбензол может провоцировать головокружение и сонливость, а при длительном воздействии вредит печени, почкам и нервной системе. Этилбензол раздражает слизистые, вызывает слабость и тошноту, является потенциальным канцерогеном и при хроническом воздействии ухудшает когнитивные функции.