Внутри куска янтаря из коллекции Гете нашли муравья возрастом 40 млн лет

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Немецкие ученые обнаружили муравья возрастом 40 млн лет в янтаре из коллекции немецкого писателя Иоганна Вольфганга фон Гете. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на Йенский университет имени Фридриха Шиллера.
По его информации, речь идет о вымершем виде Ctenobethylus goepperti, ранее известном по находкам в ископаемой смоле.
Всего в двух янтарях из коллекции Гете были обнаружены три насекомых — муравей, а также детритница и мошка. Коллекция, насчитывающая около 40 янтарей с побережья Балтийского моря, хранится в Национальном музее Гете в Веймаре.