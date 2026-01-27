Уфа определилась с местами для рекламы на остановках

Управление наружной рекламы Уфы утвердило 34 места для размещения информационных стендов. Они будут выдержаны в едином стиле и формате. Это места на остановочных пунктах — стены павильонов, в различных точках города: на ул. Коммунистической, Революционной, Комсомольской, Зорге, Затонском шоссе, дороге на аэропорт и других.
Также МКУ ликвидировало два рекламных объекта в виде информационных щитов на крыше остановок на оренбургской трассе. Такой способ размещения рекламы больше применяться не будет.
Ранее сообщали, что городские власти разработали новую концепцию благоустройства, в том числе специалисты поработали над тем, как должна выглядеть реклама на городских улицах.