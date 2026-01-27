Уфа определилась с местами для рекламы на остановках

Управление наружной рекламы Уфы утвердило 34 места для размещения информационных стендов. Они будут выдержаны в едином стиле и формате. Это места на остановочных пунктах — стены павильонов, в различных точках города: на ул. Коммунистической, Революционной, Комсомольской, Зорге, Затонском шоссе, дороге на аэропорт и других.