Стали известны самые популярные произведения Моцарта у россиян

Симфония № 40, реквием «Лакримоза» и Соната для фортепиано № 11 стали самыми прослушиваемыми у россиян композициями Вольфганга Амадея Моцарта за последние полгода. Об этом сообщили в пресс-службе стримингового сервиса «Кион музыка».
Авторы исследования сформировали перечень стран, уроженцы которых чаще всего представлены в рейтинге «шедевров» мировой классической музыки.
Первое место заняли выходцы из Российской империи и СССР, на долю которых приходится 40 процентов. Самыми востребованными отечественными композиторами названы Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Арам Хачатурян, а также Сергей Прокофьев и Родион Щедрин.
Далее в рейтинге следуют представители итальянской и немецкой школ. В первую пятерку также вошли музыканты, родившиеся в Австрии, Франции и Норвегии.
Среди композиторов, родившихся в Италии, наибольшей популярностью пользуется творчество Антонио Вивальди. Среди представителей Германии наиболее востребованными оказались произведения Георга Фридриха Генделя. Самым популярным автором из Австрии стал Вольфганг Амадей Моцарт, из Франции — Жорж Бизе, а среди норвежских композиторов аудитория выделила Эдварда Грига, передает ТАСС.
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал самым популярным музыкантом среди россиян в 2025 году. Из женских представительниц сцены рейтинг возглавила Полина Гагарина.