Экс-главный тренер сборной России по футболу Игнатьев умер в возрасте 85 лет

На 86-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Sport24.
Спортсмен долгое время страдал от онкологии — врачи нашли у него злокачественное новообразование в желудке. Состояние Игнатьева значительно ухудшилось в апреле 2025 года, уточнили в издании.
В 1996 году спортсмен стал наставником сборной России по футболу. Он также работал главным тренером олимпийской сборной Ирака, московского «Торпедо» и ряда других команд.