Рост геомагнитной активности ожидается 28 января

Причиной станет влияние корональной дыры на Солнце, отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка остается спокойной, но в ближайшие сутки возможен небольшой рост активности из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Геомагнитная обстановка спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях. Интенсивные полярные сияния за прошедшие сутки не наблюдались, в течение суток не ожидаются», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что через два-три дня ожидается рост вспышечной активности.