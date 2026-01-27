Рост геомагнитной активности ожидается 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка остается спокойной, но в ближайшие сутки возможен небольшой рост активности из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.