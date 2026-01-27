Рост геомагнитной активности ожидается 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка остается спокойной, но в ближайшие сутки возможен небольшой рост активности из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Геомагнитная обстановка спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях. Интенсивные полярные сияния за прошедшие сутки не наблюдались, в течение суток не ожидаются», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что через два-три дня ожидается рост вспышечной активности.