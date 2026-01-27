Трубы перемёрзли, потолок потрескался — школа в Приморье терпит бедствие

Перебои с водоснабжением начались 20 января. Из-за перемёрзших труб был выведен из строя и пищеблок, так что для детей организовали удалённый формат обучения. Горожане отмечают, что авария случилась перед визитом в Лесозаводск губернатора Олега Кожемяко, однако о ситуации в школе ему, судя по всему, не докладывали.
Официально ситуацию с водоснабжением школы глава Лесозаводска Константин Банцеев прокомментировал 26 января, сообщив, что работы по восстановлению водоснабжения ведутся, ситуация находится на личном контроле главы города, сегодня дети уже должны были вернуться в классы. На дистанте они находились с четверга.
Одновременно с Банцеевым прокомментировала ситуацию прокуратура Приморского края. По информации ведомства, водоснабжение школы было полностью приостановлено 23 января (пятница), предпринимаемые администрацией округа и ресурсоснабжающей организацией меры по устранению нарушения прокуратура признала недостаточными. В адрес администрации Лесозаводского муниципального округа и руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления о незамедлительном устранении нарушений. Прокуратура взяла на контроль восстановление подачи воды в школу и организацию учебного процесса.
В школе сохраняется ещё одна проблема — осыпающаяся штукатурка в спортивном зале площадью 191 квадратный метр. По словам местных жителей, в спортзале проводятся не только уроки физкультуры, но и дополнительные спортивные секции (волейбол, теннис и другие). В зале занятия идут постоянно, а с потолка периодически падают немаленькие куски штукатурки, он покрыт трещинами. Школьная администрация периодически проводит локальный косметический ремонт, хотя залу, по мнению родителей учеников, требуется ремонт капитальный.
Горожане уже направляли обращения в муниципальный отдел образования и главе города, но пока безрезультатно. Родители школьников надеются, что через резонанс в социальных сетях ситуацию удастся довести до надзорных и правоохранительных органов.