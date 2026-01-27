Трубы перемёрзли, потолок потрескался — школа в Приморье терпит бедствие

Перебои с водоснабжением начались 20 января. Из-за перемёрзших труб был выведен из строя и пищеблок, так что для детей организовали удалённый формат обучения. Горожане отмечают, что авария случилась перед визитом в Лесозаводск губернатора Олега Кожемяко, однако о ситуации в школе ему, судя по всему, не докладывали.