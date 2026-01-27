Ричмонд
Солнце может разбушеваться в ближайшие дни: ученые рассказали, чего ждать

ИКИ РАН: Рост вспышечной активности Солнца ожидается в ближайшие 2−3 дня.

Источник: Комсомольская правда

Ученые прогнозируют увеличение числа солнечных вспышек в ближайшие два-три дня. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН, проанализировав текущую космическую погоду.

По их данным, 27 января геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была слабо повышенной. Наблюдалось семь слабых вспышек класса С.

Прогноз на ближайшие сутки предполагает сохранение спокойной геомагнитной обстановки. Однако возможен умеренный рост геомагнитных индексов из-за влияния небольшой корональной дыры.

В институте отметили, что интенсивность рентгеновского излучения Солнца остается повышенной. Это связано с активными областями, которые сейчас уходят за край солнечного диска, но продолжают воздействовать на Землю.

При этом ученые ожидают роста вспышечной активности в более долгосрочной перспективе. Изменений в течение одних суток они не прогнозируют, но на масштабе двух-трех дней активность Солнца может усилиться.

Ранее Институт прикладной геофизики сообщал о вероятности мощных вспышек класса М 26 и 27 января. В институте допустили такую возможность, хотя общий уровень активности оценивался как низкий.

Напомним, что вспышки классов М и Х являются наиболее мощными. Они способны вызывать на Земле сильные магнитные бури, влияющие на работу техники и самочувствие людей.