Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына Петра

Знаменитый российский певец Стас Пьеха признался, что его сын в будущем может тоже выбрать музыкальный путь. По словам артиста, такой путь малышу избрала его экс-жена. Слова артиста прозвучали в беседе с «КП-Санкт-Петербург».
Пьеха подчеркнул, что не собирается давить на ребенка и хочет, чтобы тот сам нашел дело по душе. Однако пока рано загадывать, станет ли сын Петр музыкантом. При этом в семье уже обсуждают такой вариант.
«Жена вроде как решила, что будет. Ну, посмотрим», — сказал певец.
Сам Пьеха говорит, что не будет слишком строг к учебе сына и не станет ругать за возможные прогулы. Для него важнее, чтобы ребенок получил действительно нужные и прикладные знания, а не просто «отсиживал» уроки.
«Понимаю, что самое главное — это получить знания, которые реально будут тебе нужны, которые будут прикладными. Нужно развить их максимально, сфокусироваться на главных вещах. Остальное можно знать поверхностно», — поделился артист.
Тогда же Пьеха рассказал и о собственной учебе. Он признался, что в юности часто прогуливал занятия, хотя и окончил эстрадно-джазовое отделение училища имени Гнесиных. По его словам, учился он скорее «в удовольствие». Поскольку много общался, заводил знакомства, а к экзаменам иногда готовился в последний момент.