Ушел из жизни бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

На 86-м году жизни скончался экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. О его смерти стало известно во вторник, 27 января.
По данным источников, Борис Петрович длительное время боролся с онкологическим заболеванием. У него было выявлено злокачественное новообразование желудка. Серьезное ухудшение состояния произошло в апреле прошлого года, после чего он находился под наблюдением врачей.
Борис Игнатьев — советский и российский футбольный тренер. В 1996 году он возглавил национальную сборную России после ухода Олега Романцева. Под его руководством команда проходила период перестройки и смены поколений.
В разные годы Игнатьев работал главным тренером олимпийской сборной Ирака, московского «Торпедо», а также ряда других клубов и команд. Он входил в число специалистов, формировавших отечественную тренерскую школу в постсоветский период.
Борису Игнатьеву было 85 лет.
