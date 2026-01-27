Ричмонд
Ушел из жизни бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

На 86-м году жизни скончался экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

На 86-м году жизни скончался экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. О его смерти стало известно во вторник, 27 января.

По данным источников, Борис Петрович длительное время боролся с онкологическим заболеванием. У него было выявлено злокачественное новообразование желудка. Серьезное ухудшение состояния произошло в апреле прошлого года, после чего он находился под наблюдением врачей.

Борис Игнатьев — советский и российский футбольный тренер. В 1996 году он возглавил национальную сборную России после ухода Олега Романцева. Под его руководством команда проходила период перестройки и смены поколений.

В разные годы Игнатьев работал главным тренером олимпийской сборной Ирака, московского «Торпедо», а также ряда других клубов и команд. Он входил в число специалистов, формировавших отечественную тренерскую школу в постсоветский период.

Борису Игнатьеву было 85 лет.

