Налоговая служба не стала останавливать банкротство омского «Ветсанутильзавода»

Предприятие, ведущее свою деятельность с 1992 года, специализируется на утилизации опасных отходов. Занимается, среди прочего, ликвидацией скотомогильников и уничтожением не прошедшей таможенный контроль продукции. Официально признан банкротом в июне 2023 года, после чего началась распродажа имущества ветсанутильзавода. В марте 2025-го предприниматель из Ижевска Денис Рудаков выкупил принадлежавший компании трехэтажный производственный комплекс в Кормиловке с прилегающими постройками и арендуемым участком площадью 4,23 га.