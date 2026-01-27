Налоговая служба не стала останавливать банкротство омского «Ветсанутильзавода»

27 января ФНС проголосовала против обращения в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства в отношении ветсанутильзавода «Кормиловский». Об этом сообщил конкурсный управляющий госпредприятия.
Согласно документам, Федеральная налоговая служба России является основным кредитором организации, так как именно на ФНС приходится 89,2% всей задолженности завода. Речь идет о сумме более 8,32 миллионов рублей.
Предприятие, ведущее свою деятельность с 1992 года, специализируется на утилизации опасных отходов. Занимается, среди прочего, ликвидацией скотомогильников и уничтожением не прошедшей таможенный контроль продукции. Официально признан банкротом в июне 2023 года, после чего началась распродажа имущества ветсанутильзавода. В марте 2025-го предприниматель из Ижевска Денис Рудаков выкупил принадлежавший компании трехэтажный производственный комплекс в Кормиловке с прилегающими постройками и арендуемым участком площадью 4,23 га.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что люди с инвалидностью смогут получать средства реабилитации через МФЦ.