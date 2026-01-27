Трампа заставляют пройти секретное медобследование: президент США недоволен по одной причине

Президент США Дональд Трамп разгневан необходимостью проходить углубленное медицинское обследование по настоянию врачей Белого дома. Об этом стало известно из интервью политика журналисту Бену Террису, сообщает Daily Mail.
Трамп, рассказывая о процедуре МРТ в прошлом году, назвал её крайне неприятной. Он возложил вину за это на лечащих врачей — капитана Шона Барбабеллу и подполковника Джеймса Джонса.
При этом медики пояснили, что обследование было плановым и профилактическим. Они настаивали, что результаты показали отличное состояние здоровья Трампа, а подобные проверки стандартны для людей его возраста.
Несмотря на это, Трамп остался недоволен. Он выразил подозрение, что само назначение процедуры могло породить ненужные слухи о его здоровье среди общественности.
Ранее Дональд Трамп Рассказал, что синяк на его руке появился после удара о стол в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Позже он выдвинул и вторую версию — повышенная доза лекарств, которые он принимает для разжижения крови.