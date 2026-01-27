Песков: есть страны, с которыми у РФ дефицит дружественных чувств

«С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — рассуждает Песков.