Песков: есть страны, с которыми у РФ дефицит дружественных чувств

В мире есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков дефицит дружеских чувств. Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту издания Life.ru Александру Юнашеву для его Telegram-канала «Юнашев LIVE».
Песков отметил, что с частью стран мира отношения у России не складываются. В качестве примера официальный представитель Кремля привел Польшу.
«С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — рассуждает Песков.
По его мнению, такая политика для этих государств — «большая ошибка», поскольку от взаимодействия с Россией они бы могли получить намного больше.
Пока же в Прибалтике пытаются только обострить отношения с Москвой. Так, накануне временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов назвал территориальные претензии Эстонии к России по вопросу Печорского района Псковской области абсолютно неприемлемыми.
А начальник Генерального штаба прибалтийского государства, генерал-майор Вахур Карус заявил, что Эстония собирается создать военную базу в городе Нарве, находящемся рядом с границей с Россией.