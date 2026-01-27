Академия Кибербезопасности Security Vision научит детей и подростков правильно себя вести в цифровой среде

Компания Security Vision активно реализует образовательные проекты, направленные на обучение кибербезопасности молодежи. Одним из них является Академия кибербезопасности, представляющая собой образовательное пространство на сайте компании, где дети, подростки и студенты могут научиться уверенно и безопасно чувствовать себя в цифровом мире.
Особое внимание Академия кибербезопасности уделяет обучению самых юных пользователей интернета. Так, в разделе для детей они могут ознакомиться с описанием интерактивных программ и квестов, которые уже реализуются в Центрах кибербезопасности в 10 КидБургах по всей стране и в парке профессий Кидзания. Там же ребятам доступна подробная информация о локациях и форматах участия в них. Кроме того, в этом разделе публикуются статьи и комиксы, доходчиво объясняющие детям основы цифровой безопасности на понятном им языке.
Есть также очень полезный для старшеклассников раздел «Абитуриентам», где они могут пройти тест на профориентацию, подготовиться к олимпиадам и узнать о профессиях в сфере информационной безопасности. А недавно в образовательном пространстве появился новый подраздел «Советы профи», где действующие сотрудники компании рассказывают о своем пути в профессию, повседневной работе и ключевых ориентирах для начинающих.
В Академии кибербезопасности студенты найдут полезные ресурсы и практические советы для старта карьеры в одной из самых востребованных и перспективных отраслей будущего. Дополняет обучение на сайте компании «Кибервикипедия» — ресурс, который объясняет сложные понятия простым языком.
— Мы убеждены, что кибергигиену нужно формировать с детства, так же естественно, как привычку мыть руки или соблюдать правила дорожного движения. Наша задача — не только научить безопасному поведению в сети, но и вдохновить новое поколение на осознанный выбор профессии в сфере информационной безопасности, — говорит генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.
Главная цель Академии — не просто рассказать о кибербезопасности, а помочь молодому поколению чувствовать себя уверенно в цифровом мире. Важная часть этой работы — популяризация профессий в сфере информационной безопасности. Проект Академия кибербезопасности задуман как долгосрочный, и его материалы будут развиваться вместе с интересами и запросами молодежи.