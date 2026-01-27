Академия Кибербезопасности Security Vision научит детей и подростков правильно себя вести в цифровой среде

Особое внимание Академия кибербезопасности уделяет обучению самых юных пользователей интернета. Так, в разделе для детей они могут ознакомиться с описанием интерактивных программ и квестов, которые уже реализуются в Центрах кибербезопасности в 10 КидБургах по всей стране и в парке профессий Кидзания. Там же ребятам доступна подробная информация о локациях и форматах участия в них. Кроме того, в этом разделе публикуются статьи и комиксы, доходчиво объясняющие детям основы цифровой безопасности на понятном им языке.