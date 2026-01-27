Вода изо льда: в Кашкадарье запускают проект по созданию «искусственных ледников»

Проект реализуется в махалле «Сарчашма». Здесь на основе инновационных, но при этом достаточно простых решений были построены несколько искусственных ледниковых конструкций. Их задача — накапливать воду зимой и постепенно отдавать её в самый нужный период — весной и летом.
Принцип технологии довольно простой. В холодное время года вода из горных источников или ручьёв направляется в специальные вертикальные конструкции — так называемые ледниковые колонны. Из-за низких температур вода замерзает, формируя массив льда.
Когда наступает тёплый сезон, лёд начинает медленно таять, обеспечивая стабильный и контролируемый приток воды. Полученная вода используется для орошения сельскохозяйственных угодий, хозяйственных нужд и поддержки водного баланса в засушливый период.
На сегодняшний день в махалле построены четыре искусственные ледниковые колонны, каждая из которых в зимний период способна аккумулировать до 450 кубометров воды.
У искусственных ледников есть сразу несколько серьёзных плюсов. Главное достоинство заключается в том, что они работают полностью за счёт природных температур и не требуют ни электричества, ни насосов, ни какой-либо сложной техники. Это делает технологию максимально доступной и устойчивой в условиях удалённых горных районов.
При этом такие конструкции абсолютно экологичны: в процессе накопления и таяния воды не используются химические вещества и не нарушается природный баланс окружающей среды. Простота самой конструкции позволяет обходиться без дорогостоящего обслуживания и сложной инфраструктуры, что особенно важно для сельских территорий.
Ещё одно ключевое преимущество — хорошая адаптация к местным условиям. Искусственные ледники наиболее эффективно работают именно в горных и предгорных районах, где зимой достаточно низких температур, а летом остро ощущается нехватка воды.
И, пожалуй, самое важное — вода становится доступной именно тогда, когда она действительно нужна: в весенне-летний период, в разгар сельскохозяйственных работ, а не зимой, когда избыток влаги зачастую остаётся невостребованным.
Искусственные ледники уже используются в ряде стран с похожими климатическими условиями: в горных районах Индии, Пакистана, Афганистана и Непала. В этих странах технология помогла стабилизировать водоснабжение деревень и снизить зависимость от таяния естественных ледников, которые из-за изменения климата сокращаются всё быстрее.
В Узбекистане проект рассматривается как пилотный. В случае успешной эксплуатации опыт планируют масштабировать и внедрять в других горных районах страны, где проблема сезонной нехватки воды стоит особенно остро.
На фоне изменения климата и роста дефицита водных ресурсов такие решения выглядят не просто интересными, а жизненно необходимыми и, возможно, в ближайшие годы «искусственные ледники» станут привычной частью водной инфраструктуры страны.