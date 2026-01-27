Умер бывший главный тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в возрасте 85 лет, сообщил спортивный комментатор и телеведущий Василий Конов.
«Не стало Бориса Петровича Игнатьева», — написал он в своём Telegram-канале.
Также известно, что заслуженный тренер РСФСР ушёл из жизни в ночь на 27 января. Другие подробности смерти экс-наставника национальной команды РФ пока не уточняются.
В декабре 2024 года в Сети появилась информация, что Игнатьев перенёс операцию на желудке. В апреле 2025 года стало известно, что тренеру понадобилась медицинская помощь на фоне осложнений из-за болезни.
В 1973 году Игнатьев начал работать тренером. В частности, он являлся наставником юношеской команды СССР, которая в 1988 году победила в чемпионате Европы. В 1996 году он тренировал сборную России по футболу.
С 2013 по 2018 год Игнатьев был вице-президентом московского клуба «Торпедо».