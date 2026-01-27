Ричмонд
Умер бывший главный тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев

Бывший главный тренер российской сборной по футболу Борис Игнатьев скончался в ночь на 27 января.

Источник: Аргументы и факты

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в возрасте 85 лет, сообщил спортивный комментатор и телеведущий Василий Конов.

«Не стало Бориса Петровича Игнатьева», — написал он в своём Telegram-канале.

Также известно, что заслуженный тренер РСФСР ушёл из жизни в ночь на 27 января. Другие подробности смерти экс-наставника национальной команды РФ пока не уточняются.

В декабре 2024 года в Сети появилась информация, что Игнатьев перенёс операцию на желудке. В апреле 2025 года стало известно, что тренеру понадобилась медицинская помощь на фоне осложнений из-за болезни.

Игнатьев родился 5 декабря 1940 года в Москве. В качестве футболиста он выступал за ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», а также за махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского и «Строитель» из Уфы.

В 1973 году Игнатьев начал работать тренером. В частности, он являлся наставником юношеской команды СССР, которая в 1988 году победила в чемпионате Европы. В 1996 году он тренировал сборную России по футболу.

С 2013 по 2018 год Игнатьев был вице-президентом московского клуба «Торпедо».