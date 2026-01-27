Раскрыто предсказание Имама Махди о конце света, сделанное 120 лет назад

Британские журналисты опубликовали пророческий стих религиозного деятеля Хазрата Мирзы Гулама Ахмада, также известного как Обетованный Мессия и Имам Махди, эксперты предполагают, что провидец говорил о Третьей мировой войне, материал из таблоида Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что стих написан в 1905 году, в нем говорится о землетрясениях, стихийных бедствиях и конце света, который, предположительно, может наступить из-за серьезного конфликта.
Ахмад предсказал потоки крови, вызванные массовой гибелью людей, уничтожение целых регионов, мощное землетрясение и даже странные небесные явления, не поддающиеся научному объяснению, отмечает автор.
«Через несколько дней придёт знак, который обратит деревни, города и поля. Гнев Божий принесёт революцию в мир, обнажённый не сможет завязать брюки. Внезапно землетрясение сильно потрясёт смертных, деревья, горы и моря, все. В мгновение ока земля перевернётся, потоки крови потекут, как реки воды», — приводит издание предсказание Имама Махди.
Автор материала подчеркивает, что другие эксперты скептически относятся к предсказаниям пророка о войне, и, предполагают, что его видения могли быть связаны с землетрясением в Индии.
Кроме того, последователи Махди считают, что события, о которых писал пророк уже могли произойти в 20 веке.
