Раскрыто предсказание Имама Махди о конце света, сделанное 120 лет назад

Опубликовано предсказание Имама Махди о Третьей мировой войне, сделанное 120 лет назад, эксперты опасаются, что оно может сбыться в ближайшее время.

Британские журналисты опубликовали пророческий стих религиозного деятеля Хазрата Мирзы Гулама Ахмада, также известного как Обетованный Мессия и Имам Махди, эксперты предполагают, что провидец говорил о Третьей мировой войне, материал из таблоида Daily Mail перевел aif.ru.

Уточняется, что стих написан в 1905 году, в нем говорится о землетрясениях, стихийных бедствиях и конце света, который, предположительно, может наступить из-за серьезного конфликта.

Ахмад предсказал потоки крови, вызванные массовой гибелью людей, уничтожение целых регионов, мощное землетрясение и даже странные небесные явления, не поддающиеся научному объяснению, отмечает автор.

«Через несколько дней придёт знак, который обратит деревни, города и поля. Гнев Божий принесёт революцию в мир, обнажённый не сможет завязать брюки. Внезапно землетрясение сильно потрясёт смертных, деревья, горы и моря, все. В мгновение ока земля перевернётся, потоки крови потекут, как реки воды», — приводит издание предсказание Имама Махди.

Автор материала подчеркивает, что другие эксперты скептически относятся к предсказаниям пророка о войне, и, предполагают, что его видения могли быть связаны с землетрясением в Индии.

Кроме того, последователи Махди считают, что события, о которых писал пророк уже могли произойти в 20 веке.

Ранее стало известно, что Трамп сделает «самое важное заявление в истории» о контакте людей с НЛО.