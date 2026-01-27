Стала известна причина смерти 49-летнего режиссера Владимира Матийченко

В Сургутском музыкально-драматическом театре Матийченко работал с 1999 года и стоял у истоков его создания. В начале 2000-х был режиссером, с 2003 по 2010 год — главным режиссером. В 2010 году Владимир Матийченко стал художественным руководителем СМДТ и руководил театром вплоть до 2021 года, пока его не уволили.