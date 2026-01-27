Стала известна причина смерти 49-летнего режиссера Владимира Матийченко

Режиссер, педагог, создатель и бывший худрук Сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ) Владимир Матийченко ушел из жизни в возрасте 49 лет, причиной смерти стали последствия инсульта. Об этом стало известно aif.ru.
«Полтора года назад Матийченко перенес тяжелый инсульт», — сообщили aif.ru в окружении режиссера.
Как говорят его близкие, он не смог перенести увольнение из театра. Реабилитация после инсульта была трудной, Матийченко несколько недель находился в критическом состоянии.
Информацию о смерти Матийченко также подтвердила театровед Евгения Тропп. По ее словам, он скоропостижно скончался на глазах у матери 24 января.
Дата и место прощания пока не раскрываются.
В Сургутском музыкально-драматическом театре Матийченко работал с 1999 года и стоял у истоков его создания. В начале 2000-х был режиссером, с 2003 по 2010 год — главным режиссером. В 2010 году Владимир Матийченко стал художественным руководителем СМДТ и руководил театром вплоть до 2021 года, пока его не уволили.
Ранее сообщалось о смерти актрисы и телеведущей Ники Ганич, причиной смерти стала онкология. Ее похоронят 29 января.